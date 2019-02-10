السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة الباحة المهندس محمد علي الشهري اليوم، سير أعمال مكتب الوزارة بمحافظة قلوة. واستمع المهندس الشهري لشرح مفصل من مدير مكتب قلوة أحمد بن علي آل عمر عن ما يقدمه المكتب من خدمات للمستفيدين بمحافظتي قلوة والحجرة ومراكزها, وسير أعمال قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وسبل تطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين, ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة. وعقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة اجتماعا بجميع العاملين بالمكتب, موضحًا لهم أهم ملامح إستراتيحية الوزارة لقطاع البيئة والمياه والزراعة والخدمات المشتركة وفق رؤية المملكة 2030. وفي ختام الزيارة قام المهندس الشهري بجولة ميدانية شملت مبنى الوزارة القديم بالمحافظة, ومتنزه وسد وادي عليب بالحجرة, ومشتل ومسيج الوزارة, إضافة إلى تشجير الحضن, والمنتزه البري المقترح بقلوة, وسد وادي دوقة.



كانت هذه تفاصيل خبر مدير فرع وزارة البيئة والمياه بالباحة يقف على سير العمل مكتب محافظة قلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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