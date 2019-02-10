"التخصصات الصحية" توقع اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك لتعزيز التعاون المشترك واستثمار الإمكانيات وقدرات الطرفين في مجال إدارة المشاريع.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب مستشفى الملك فهد التخصصي المدير العام التنفيذي الدكتور منصور بن أحمد توفيق.

وأوضح الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية تحقيق التكامل في إدارة المشاريع، وتبادل الخبرات وخدمات التدريب والاستشارات ، والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الجهتين في مجال إدارة المشاريع، وتبادل خدمات التدريب والاستشارات.

وتناولت الاتفاقية تدريب الموظفين وتبادل الخبرات، والقيام بالزيارات المتبادلة، وتبادل الاستشارات ومشاركة الخبرات في مجال إدارة المشاريع.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى إنشاء شبكة تعاونية لمكاتب إدارة المشاريع في القطاع الصحي، وتدريب وتطوير الموظفين في مجال إدارة المشاريع.