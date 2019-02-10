مجلس الشورى يبحث سبل تعزيز العلاقات مع البرلمانين القيرغيزي والكوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى بمكتبه في مقر المجلس بالرياض، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة بايف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية، من خلال تبادل الزيارات بينهما بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

من جانب آخر، التقى عضو مجلس الشورى الدكتور زهير بن فهد الحارثي في مكتبه بمقر المجلس في الرياض المستشار بالسفارة الكورية دونج سون كانج، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالسفارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الكورية، وسبل تفعيل لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الكورية بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.