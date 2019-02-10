لقاء يؤكد ضرورة توعية حجاج البحرين والتزامهم بجداول التفويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، مع وفد مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين كل الخدمات التي ستقدم خلال موسم حج هذا العام لخمسة آلاف حاج بحريني، وتأكيد ضرورة توعية الحجاج قبل قدومهم إلى المملكة، وضرورة الالتزام بجداول التفويج إلى المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات وعند المغادرة، وكذلك التوعية الدينية والصحية والابتعاد عن أماكن الازدحام والالتزام بأوقات الحظر عند رمي الجمرات لسلامة الحجاج.

وأشاد رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز بمملكة البحرين عدنان القطان بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وحرصها على توفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، مقدرا في الوقت نفسه اهتمام وحرص وزارة الحج والعمرة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، وما تقدمه المؤسسة من خدمات وأعمال متميزة، وما تنفذه من خطوات تطويرية وتقنية، لتسهيل وتسريع إجراءات الحجاج الذين تتشرف بخدمتهم وتوفير كل سبل الراحة واليسر لهم. وأفاد بأن الشركات السياحية تقوم بدورها في توعية الحجاج بما يلزم، لأداء نسك الحج واجتناب المحظورات، وكذلك تقديم التوعية الصحية والثقافة الإسلامية، إضافة إلى التوعية بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج المنظمة للحج.

من جانبه، عبر الدكتور رأفت بدر عن شكره وتقديره لكل القائمين على مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين على تعاونهم الدائم والمستمر من المؤسسة، وحرصهم على تنفيذ التعليمات كافة، مما يسهم في تقديم خدمات متكاملة لحجاج البحرين، مؤكدا أن المؤسسة تعمل في كل عام على توفير مزيد من الخدمات والإمكانات التي تحقق الراحة لضيوف الرحمن، بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية والتقنية أمام الحجاج، ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان.