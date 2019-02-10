، شاهد كيف قابل مسؤول سعودي معاقاً طاجيكياً استوقفه للسلام عليه ،

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شهدت زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الصامل؛ لجمهورية طاجيكستان حفاوة استقبال وترحيباً منقطع النظير من الشعب الطاجيكي، الذي يرى أن إكرام الضيف واجب ومدعاة للبركة والرزق من الله، لاسيما أن هذا الضيف جاء من أقدس بقعتين على وجه الأرض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وظهر ذلك جلياً، خلال زيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل؛ للمركز الإسلامي وجامع أبي حنيفة الذي يقع في وسط العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه؛ حيث استوقفه شاب طاجيكي معاق لما عَلِم أنه من بلاد الحرمين يريد مشاهدته والسلام عليه.
فيما ردّ عليه "الصامل"؛ قائلاً: "أجرك عظيم عند الله وتعطينا رسالة أن المسجد بخير ونحن دائماً معك ونسأل الله لك العفو والعافية".
يُذكر أن زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية لجمهورية طاجيكستان تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الإسلامية التي تعمل في خدمة العمل الإسلامي في الخارج، ومناقشة مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل نشر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب.
شاهد كيف قابل مسؤول سعودي معاقاً طاجيكياً استوقفه للسلام عليهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10
شهدت زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الصامل؛ لجمهورية طاجيكستان حفاوة استقبال وترحيباً منقطع النظير من الشعب الطاجيكي، الذي يرى أن إكرام الضيف واجب ومدعاة للبركة والرزق من الله، لاسيما أن هذا الضيف جاء من أقدس بقعتين على وجه الأرض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وظهر ذلك جلياً، خلال زيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل؛ للمركز الإسلامي وجامع أبي حنيفة الذي يقع في وسط العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه؛ حيث استوقفه شاب طاجيكي معاق لما عَلِم أنه من بلاد الحرمين يريد مشاهدته والسلام عليه.
فيما ردّ عليه "الصامل"؛ قائلاً: "أجرك عظيم عند الله وتعطينا رسالة أن المسجد بخير ونحن دائماً معك ونسأل الله لك العفو والعافية".
يُذكر أن زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية لجمهورية طاجيكستان تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الإسلامية التي تعمل في خدمة العمل الإسلامي في الخارج، ومناقشة مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل نشر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
11:21 AM
خلال زيارة لوفد "الشـؤون الإسـلامية" إلى طاجيكستان لاقت ترحيباً واسعاً
شهدت زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الصامل؛ لجمهورية طاجيكستان حفاوة استقبال وترحيباً منقطع النظير من الشعب الطاجيكي، الذي يرى أن إكرام الضيف واجب ومدعاة للبركة والرزق من الله، لاسيما أن هذا الضيف جاء من أقدس بقعتين على وجه الأرض مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وظهر ذلك جلياً، خلال زيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل؛ للمركز الإسلامي وجامع أبي حنيفة الذي يقع في وسط العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه؛ حيث استوقفه شاب طاجيكي معاق لما عَلِم أنه من بلاد الحرمين يريد مشاهدته والسلام عليه.
فيما ردّ عليه "الصامل"؛ قائلاً: "أجرك عظيم عند الله وتعطينا رسالة أن المسجد بخير ونحن دائماً معك ونسأل الله لك العفو والعافية".
يُذكر أن زيارة وفد وزارة الشؤون الإسلامية لجمهورية طاجيكستان تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون مع الجهات الإسلامية التي تعمل في خدمة العمل الإسلامي في الخارج، ومناقشة مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وسبل نشر الوسطية، ونبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب.
، شاهد كيف قابل مسؤول سعودي معاقاً طاجيكياً استوقفه للسلام عليه ،
المصدر : الخليج 365
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