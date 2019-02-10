محمد بن مسعود - الدمام - من طائرة في السماء إلى منتجع فاخر على الأرض شقّت طائرة "بوينج 747" عملاقة، مسارها عبر طريق سريع في هولندا؛ لتصبح نقطة جذب للزوار الذين احتشدوا لالتقاط الصور للطائرة الضخمة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت رحلة الطائرة المهجورة من مطار سيخبول بأمستردام، ثم تم تحميلها على منصات ذات عجلات ضخمة قوية؛ لتعبر الطريق السريع "A9"، وقد تم منع المرور على الطريق ليلاً، ثم عبرت الطائرة جسراً فوق مجرى نهر صغير، قبل أن تستقر في حديقة فنادق ومنتجعات كورندون، المحطة الأخيرة لها؛ حيث يتم تحويلها إلى مقصد فاخر لزوار المنتجع.

فيديو يكشف سر البوينج العملاقة على طريق سريع في هولندا أيمن حسن الخليج 365 2019-02-10 شقّت طائرة "بوينج 747" عملاقة، مسارها عبر طريق سريع في هولندا؛ لتصبح نقطة جذب للزوار الذين احتشدوا لالتقاط الصور للطائرة الضخمة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت رحلة الطائرة المهجورة من مطار سيخبول بأمستردام، ثم تم تحميلها على منصات ذات عجلات ضخمة قوية؛ لتعبر الطريق السريع "A9"، وقد تم منع المرور على الطريق ليلاً، ثم عبرت الطائرة جسراً فوق مجرى نهر صغير، قبل أن تستقر في حديقة فنادق ومنتجعات كورندون، المحطة الأخيرة لها؛ حيث يتم تحويلها إلى مقصد فاخر لزوار المنتجع. 10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440 10:23 AM من طائرة في السماء إلى منتجع فاخر على الأرض من طائرة في السماء إلى منتجع فاخر على الأرض شقّت طائرة "بوينج 747" عملاقة، مسارها عبر طريق سريع في هولندا؛ لتصبح نقطة جذب للزوار الذين احتشدوا لالتقاط الصور للطائرة الضخمة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت رحلة الطائرة المهجورة من مطار سيخبول بأمستردام، ثم تم تحميلها على منصات ذات عجلات ضخمة قوية؛ لتعبر الطريق السريع "A9"، وقد تم منع المرور على الطريق ليلاً، ثم عبرت الطائرة جسراً فوق مجرى نهر صغير، قبل أن تستقر في حديقة فنادق ومنتجعات كورندون، المحطة الأخيرة لها؛ حيث يتم تحويلها إلى مقصد فاخر لزوار المنتجع.

، فيديو يكشف سر البوينج العملاقة على طريق سريع في هولندا ،

المصدر : الخليج 365