، "التدريب التقني" تُحقق المركز الأول في مبادرة "السعودية تبرمج" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط تسجيل أكثر من مليون منافس.. "والبارقي" يُتَوَّج بلقبها

فازت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمركز الأول، في مبادرة السعودية "تبرمج"، وسط تسجيل أكثر من مليون منافس من مختلف الفئات العمرية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وتُوّج المتدرب "عبدالعزيز حيدر البارقي" أحد متدربي الكلية التقنية بتنومة، بجائزة المركز الأول وقدرها عشرون ألف ريال، ضمن الفريق الفائز (لأفكار إيدياثون).

من جانبه، بارَكَ عميد الكلية التقنية بتنومة المهندس فهد الشهري للمتدرب "البارقي"، حصوله على هذه الجائزة، كما قدّم "الشهري" شكره وتقديره لجميع منسوبي الكلية على هذا الإنجاز المميز، وعلى رأسهم رئيس قسم تقنية الحاسب الآلي المهندس عبدالله الأسمري، ومشرف المبادرة المهندس عبدالله الغامدي، ومشرف الأنشطة المهندس محمد عيشان؛ متمنياً للجميع مزيداً من التميز والنجاح في سبيل خدمة وطننا الغالي لتحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة للوطن.