، "سفراء التحصيل" يبدأون جولاتهم في مدارس الأفلاج .. تشخيص وقياس ومعالجة ،

يبدأ 58 مشرفاً تربوياً بـ "تعليم الأفلاج"، هذا الأسبوع، جولاتهم على مدارس المحافظة كافة؛ لتشخيص واقع الميدان التربوي وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي الكتابة والقراءة، ووضع خطط علاجية بين سفير التحصيل والهيئة الإدارية بالمدرسة.
ويهدف برنامج "سفراء التحصيل" الذي أطلقه "تعليم الأفلاج"، إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالميدان التربوي وإشراك جميع المشرفين التربويين في التحصيل الدراسي وتعزيز دور إدارة التعليم وقائد المدرسة في التحصيل الدراسي وتقييم الإجراءات التصحيحية المنفذة داخل المدرسة، حيث ينطلق كل سفير من واقع التحصيلي بالتعاون مع قائد المدرسة في وضع خطة لرفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال عرض مؤشرات التحصيل للمدرسة وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي "القراءة والكتابة" ومناقشة نقاط القوة والضعف في مستوى التحصيل.
وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد أكّد على المشرفين التربويين، ضرورة التعاطي مع برنامج "سفراء التحصيل الدراسي" بجدية، وضرورة تضافر الجهود مع الزملاء بالمدرسة، وإطلاعهم على الواقع الحالي لمستوى المدرسة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف وفي كل المواد وفق توجيهات وزير التعليم وتطلعاته.
"سفراء التحصيل" يبدأون جولاتهم في مدارس الأفلاج .. تشخيص وقياس ومعالجةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-02-10
يبدأ 58 مشرفاً تربوياً بـ "تعليم الأفلاج"، هذا الأسبوع، جولاتهم على مدارس المحافظة كافة؛ لتشخيص واقع الميدان التربوي وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي الكتابة والقراءة، ووضع خطط علاجية بين سفير التحصيل والهيئة الإدارية بالمدرسة.
ويهدف برنامج "سفراء التحصيل" الذي أطلقه "تعليم الأفلاج"، إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالميدان التربوي وإشراك جميع المشرفين التربويين في التحصيل الدراسي وتعزيز دور إدارة التعليم وقائد المدرسة في التحصيل الدراسي وتقييم الإجراءات التصحيحية المنفذة داخل المدرسة، حيث ينطلق كل سفير من واقع التحصيلي بالتعاون مع قائد المدرسة في وضع خطة لرفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال عرض مؤشرات التحصيل للمدرسة وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي "القراءة والكتابة" ومناقشة نقاط القوة والضعف في مستوى التحصيل.
وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد أكّد على المشرفين التربويين، ضرورة التعاطي مع برنامج "سفراء التحصيل الدراسي" بجدية، وضرورة تضافر الجهود مع الزملاء بالمدرسة، وإطلاعهم على الواقع الحالي لمستوى المدرسة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف وفي كل المواد وفق توجيهات وزير التعليم وتطلعاته.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
10:23 AM
ينفّذها 58 مشرفاً بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي بالميدان التربوي
يبدأ 58 مشرفاً تربوياً بـ "تعليم الأفلاج"، هذا الأسبوع، جولاتهم على مدارس المحافظة كافة؛ لتشخيص واقع الميدان التربوي وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي الكتابة والقراءة، ووضع خطط علاجية بين سفير التحصيل والهيئة الإدارية بالمدرسة.
ويهدف برنامج "سفراء التحصيل" الذي أطلقه "تعليم الأفلاج"، إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي بالميدان التربوي وإشراك جميع المشرفين التربويين في التحصيل الدراسي وتعزيز دور إدارة التعليم وقائد المدرسة في التحصيل الدراسي وتقييم الإجراءات التصحيحية المنفذة داخل المدرسة، حيث ينطلق كل سفير من واقع التحصيلي بالتعاون مع قائد المدرسة في وضع خطة لرفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال عرض مؤشرات التحصيل للمدرسة وقياس مستوى الطلاب في مهارتَي "القراءة والكتابة" ومناقشة نقاط القوة والضعف في مستوى التحصيل.
وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد أكّد على المشرفين التربويين، ضرورة التعاطي مع برنامج "سفراء التحصيل الدراسي" بجدية، وضرورة تضافر الجهود مع الزملاء بالمدرسة، وإطلاعهم على الواقع الحالي لمستوى المدرسة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتركيز على القراءة والكتابة في كل الصفوف وفي كل المواد وفق توجيهات وزير التعليم وتطلعاته.
، "سفراء التحصيل" يبدأون جولاتهم في مدارس الأفلاج .. تشخيص وقياس ومعالجة ،
المصدر : الخليج 365
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