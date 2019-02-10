حساب المواطن يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير بحسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير، للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن إيداع الدعم سوف يستمر حتى نهاية اليوم (الأحد).

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