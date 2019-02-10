السماح للسعوديين بالسفر إلى تايلند

قالت مصادر، إن اللجنة الأمنية المعنية بدراسة القضايا العالقة بين المملكة وتايلند، أصدرت توجيهات للسعوديين بالسفر لتايلند بناء على 6 ضوابط.

وأوضحت المصادر- بحسب الحياة، أن تلك الضوابط هي مشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلند.

وأشارت إلى أن الضابط الثاني هو الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية، مؤكدة أن ثالث ضابط هو ما يتعلق بمهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية في متابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلند.

وفيما يخص الضابط الرابع، أوضحت اللجنة، أنه يخص الحالات المرضية ومرافقيهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلند بعلاجها، أو تكون كلفة العلاج في المصحات التايلندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.

وأضافت: أما خامس الضوابط فهو السماح للمواطنين بالسفر لزيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلند وذلك بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة.

واختتمت: ”تمثل آخر الضوابط في السماح بسفر السعوديين الذين لهم روابط أسرية في تايلند“.