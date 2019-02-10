لأول مرة وفي بادرة غريبة جمعية خيرية سعودية تستقبل التبرع بـ شعر النساء

في بادرة غريبة لأول مرة فتحت جمعية خيرية، استقبال التبرعات بشعر النساء وذلك كدعم للمصابات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي. وبحسب “الوطن” قالت جمعية «زهرة» لسرطان الثدي في المدينة المنورة، عددا من الخيارات مثل الدعم المالي أو الدعم بالشعر نظرا لسقوط شعر المريضات أثناء فترة الخضوع للعلاج الكيماوي.

ومن بين الشروط التي وضعتها الجمعية، أن يكون الشعر نظيفا، وألا يقل عن 20سم، وأن يكون الشعر غير رطب، وأن يكون صحيا غير تالف ولا أجعد.

وقامت الجمعية بالتنسيق مع مجموعة من الصالونات النسائية في مناطق مختلفة لاستقبال التبرع والمحافظة عليه قبل تسليمه للمصنع كما وضعت الجمعية رقم صندوق بريدي يمكن للمتبرعة ان تتواصل معهم عن طريقه.

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