140  مشاركًا في اللقاء المفتوح للجاليات بدَعَوِي الملحاء في جازان

تم توزيع مواد دعوية و(CD) لتعريفهم بالإسلام
أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان مساء اليوم، لقاءً مفتوحًا للجاليات، شارك فيها أكثر من 140 شخصًا من مختلف الجاليات، وذلك بساحة المكتب في قرية المحلة الجديدة .
وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمن العديد من الفقرات الدعوية من إقامة المحاضرات وإلقاء الكلمات وإقامة المسابقات والبرامج الثقافية، كما شهد اللقاء توزيع العديد من المواد الدعوية من كتب ومطويات و(CD) ، بهدف تعريفهم بدين الإسلام، وليتعلموا ويتفقهوا في أمور دينهم، مبينًا أن هذه اللقاءات هي حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.
وأشاد النعمي بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة، وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحسانًا وقبولاً كبيرًا من الجاليات.
من جانبهم عبَّر كثير من الحضور عن استفادتهم من هذه اللقاءات الدعوية.
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