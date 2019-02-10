استراتيجية 10 سنوات مقبلة لمراكز أحياء مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة
نظمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمس ورشة عمل لصياغة استراتيجية «الرؤية والأهداف والرسالة» للجمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة للسنوات الـ10 المقبلة.
وحضر الورشة 50 شخصا من منسوبي مراكز الأحياء في مكة وجدة والطائف، وأوضح نائب الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن الغامدي لـ»مكة» أن الجمعية ستقيم عددا من الورش خلال الأشهر المقبلة، من أجل صياغة الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أن الحضور تبادل عددا من الصيغ تعد أولية، حيث ستعقد اللجنة المختصة بعد ذلك اجتماعا، لمناقشة جميع الصيغ المطروحة، والأخذ بالصيغة الأمثل.
ولفت إلى أنهم بحاجة إلى نحو عشرة اجتماعات من أجل الوصول للصيغة النهائية، لعرضها على مجلس الإدارة، برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لإقرارها.
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