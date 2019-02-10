- 1/2
- 2/2
يحرص بعض المسافرين عبر الطائرات على القراءة في أثناء السفر أو ترتيب جداول أعمالهم وإنجازها، فيما يتفرغ البعض لمسح الصور ومقاطع الفيديو من هاتفه المحمول، بينما يتمتع آخرون بالنوم أو مشاهدة الأفلام، والقلة القليلة منهم مَن يبقى في مقعده دون ممارسة أيّ جهد، وكل هؤلاء ينزعجون مما يعكر صفوهم على متن الرحلة.
وينقل نواف الطحيني؛ المختص في مجال الطيران والمطارات، لـ "الخليج 365"، نتائج استفتاء عالمي قامت به "الديلي تلغراف" البريطانية وشارك فيه عدد كبير من الركاب؛ حيث تبين أن أكثر الأشياء التي تزعج المسافر في الطائرة هو بكاء الأطفال الرضّع أياً كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.
وكشف "الطحيني"؛ أن "انسداد الأذن" حلّ ثانياً في أكثر ما يزعج المسافر على متن الطائرة، وهو ما تتحدث عنه المراجع الطبية الخاصة بعلوم وقوانين الطيران أنه في أثناء الإقلاع والهبوط يواجه المسافر مشكلة انسداد الأذن، ويعانيها الصغير والكبير على حد سواء؛ بسبب الارتفاع والتغير المفاجئ في الضغط الجوي، وهي من الأسباب الرئيسة لبكاء الطفل الرضيع.
وأشار إلى أن بعض شركات الطيران تدرس خطة مستقبلية على بعض طائراتها بتخصيص منطقة ومجموعة من المقاعد دون أطفال رضّع، وتستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء وينزعجون من بكاء الطفل.
استفتاء عالمي يكشف أكثر ما يزعج ركاب الطائرات .. والمستقبل يحمل الحل!عيسى الحربي الخليج 365 2019-02-10
يحرص بعض المسافرين عبر الطائرات على القراءة في أثناء السفر أو ترتيب جداول أعمالهم وإنجازها، فيما يتفرغ البعض لمسح الصور ومقاطع الفيديو من هاتفه المحمول، بينما يتمتع آخرون بالنوم أو مشاهدة الأفلام، والقلة القليلة منهم مَن يبقى في مقعده دون ممارسة أيّ جهد، وكل هؤلاء ينزعجون مما يعكر صفوهم على متن الرحلة.
وينقل نواف الطحيني؛ المختص في مجال الطيران والمطارات، لـ "الخليج 365"، نتائج استفتاء عالمي قامت به "الديلي تلغراف" البريطانية وشارك فيه عدد كبير من الركاب؛ حيث تبين أن أكثر الأشياء التي تزعج المسافر في الطائرة هو بكاء الأطفال الرضّع أياً كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.
وكشف "الطحيني"؛ أن "انسداد الأذن" حلّ ثانياً في أكثر ما يزعج المسافر على متن الطائرة، وهو ما تتحدث عنه المراجع الطبية الخاصة بعلوم وقوانين الطيران أنه في أثناء الإقلاع والهبوط يواجه المسافر مشكلة انسداد الأذن، ويعانيها الصغير والكبير على حد سواء؛ بسبب الارتفاع والتغير المفاجئ في الضغط الجوي، وهي من الأسباب الرئيسة لبكاء الطفل الرضيع.
وأشار إلى أن بعض شركات الطيران تدرس خطة مستقبلية على بعض طائراتها بتخصيص منطقة ومجموعة من المقاعد دون أطفال رضّع، وتستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء وينزعجون من بكاء الطفل.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
09:14 AM
البعض يفضل القراءة والعمل على متنها وآخرون يحبذون النوم ومشاهدة الأفلام
يحرص بعض المسافرين عبر الطائرات على القراءة في أثناء السفر أو ترتيب جداول أعمالهم وإنجازها، فيما يتفرغ البعض لمسح الصور ومقاطع الفيديو من هاتفه المحمول، بينما يتمتع آخرون بالنوم أو مشاهدة الأفلام، والقلة القليلة منهم مَن يبقى في مقعده دون ممارسة أيّ جهد، وكل هؤلاء ينزعجون مما يعكر صفوهم على متن الرحلة.
وينقل نواف الطحيني؛ المختص في مجال الطيران والمطارات، لـ "الخليج 365"، نتائج استفتاء عالمي قامت به "الديلي تلغراف" البريطانية وشارك فيه عدد كبير من الركاب؛ حيث تبين أن أكثر الأشياء التي تزعج المسافر في الطائرة هو بكاء الأطفال الرضّع أياً كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.
وكشف "الطحيني"؛ أن "انسداد الأذن" حلّ ثانياً في أكثر ما يزعج المسافر على متن الطائرة، وهو ما تتحدث عنه المراجع الطبية الخاصة بعلوم وقوانين الطيران أنه في أثناء الإقلاع والهبوط يواجه المسافر مشكلة انسداد الأذن، ويعانيها الصغير والكبير على حد سواء؛ بسبب الارتفاع والتغير المفاجئ في الضغط الجوي، وهي من الأسباب الرئيسة لبكاء الطفل الرضيع.
وأشار إلى أن بعض شركات الطيران تدرس خطة مستقبلية على بعض طائراتها بتخصيص منطقة ومجموعة من المقاعد دون أطفال رضّع، وتستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء وينزعجون من بكاء الطفل.
، استفتاء عالمي يكشف أكثر ما يزعج ركاب الطائرات .. والمستقبل يحمل الحل! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استفتاء عالمي يكشف أكثر ما يزعج ركاب الطائرات .. والمستقبل يحمل الحل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.