، فيديو.. مشجّعان يسخران من موت "سالا" والعقاب كان فورياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّدا سقوط طائرته أثناء مباراة لـ"كارديف سيتي" في البريميرليج

اعتقلت السلطات البريطانية مشجعيْن لفريق ساوثمبتون؛ بسبب سخريتهما من وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا، بعد سقوط طائرته في بحر المانش قبل أكثر من أسبوعين.

وخاض فريق سالا، كارديف سيتي، السبت، أول مباراة له منذ إعلان وفاة لاعبه الأرجنتيني؛ حيث واجه ساوثمبتون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهر مقطع فيديو، منشور على موقع "تويتر"، مشجعيْن يجلسان بمدرجات ساوثمبتون، ويقومان بحركات ساخرة لاستفزاز جماهير كارديف سيتي.

وقام أحدهما بتحريك ذراعيه إلى الأعلى ثم الأسفل، في إشارة إلى حركة تمايل الطائرة، التي كان سقوطها في القنال الإنجليزي وراء وفاة سالا.

وقال الحساب، الذي نشر الفيديو: "شاهدوا حركة الرجليْن.. يقلّدان حركة الطائرة بعد يومين فقط على إعلان وفاة سالا".

وتابع: "كنت سعيداً بمشاهدة لحظة طردهما من الملعب.. عارٌ عليهما".

وذكرت شرطة هامبشاير أنها اعتقلت الرجلين بعد توفر المعلومات عنهما؛ مشيرة إلى أنهما سيواجهان حظراً عن دخول الملاعب لمدة 3 سنوات.

وقال نادي ساوثمبتون في بيان: "يمكن أن يؤكد النادي اعتقال اثنين من المشجعين، وأن الشرطة حصلت على بياناتهما خلال المباراة ضد كارديف سيتي يوم السبت".

وتابع: "سيواصل النادي العمل مع الشرطة لتحديد هوية أي شخص يعتبر أنه قام بحركات غير لائقة تجاه أنصار كارديف".

يشار إلى أن المباراة انتهت لصالح كارديف سيتي بهدفين مقابل واحد.

وكانت الشرطة البريطانية قد أكدت، ليل الخميس، وفاة سالا بصفة رسمية بعد العثور على جثته، التي كانت محور اهتمام العالم، خلال الأيام الماضية.