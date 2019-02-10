محمد بن مسعود - الدمام - البرنامج بدأ تحويلها للمستفيدين المكتملة طلباتهم بعد منتصف الليل بدأ برنامج #حساب_المواطن، بعد منتصف الليل، بإيداع الدفعة الخامسة عشرة للمستفيدين. وأوضح البرنامج أن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله. #حساب_المواطن .. إيداع الدفعة 15 سيتواصل على مدار اليوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-10 بدأ برنامج #حساب_المواطن، بعد منتصف الليل، بإيداع الدفعة الخامسة عشرة للمستفيدين. وأوضح البرنامج أن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله. 10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440 08:15 AM البرنامج بدأ تحويلها للمستفيدين المكتملة طلباتهم بعد منتصف الليل البرنامج بدأ تحويلها للمستفيدين المكتملة طلباتهم بعد منتصف الليل بدأ برنامج #حساب_المواطن، بعد منتصف الليل، بإيداع الدفعة الخامسة عشرة للمستفيدين. وأوضح البرنامج أن إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله. ، #حساب_المواطن .. إيداع الدفعة 15 سيتواصل على مدار اليوم ،

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