السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة



الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

بدأت جامعة الباحة اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني https://portal.bu.edu.sa ، للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة وآلية التقديم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 / 6 / 1440 هـ.

// انتهى //

08:36ت م

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الباحة 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبدأت جامعة الباحة اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي.ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني https://portal.bu.edu.sa ، للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة وآلية التقديم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 / 6 / 1440 هـ.// انتهى //08:36ت م0010

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