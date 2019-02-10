مقتل رئيس استخبارات حكومة الظل لطالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هلمند

لقي رئيس الاستخبارات في حكومة الظل، التابعة لحركة طالبان ومسلحان اثنان آخران حتفهم في غارة جوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن «رئيس الاستخبارات التابع لطالبان، الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد مدنيين أفغان قتل في غارة جوية تم تنفيذها بدقة شديدة في منطقة ناو زاد بإقليم هلمند مؤخرا».