هروب ملاكم إيراني طلبا للجوء السياسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختفى بطل إيران لملاكمة الوزن الثقيل، موبين كاهراري عن الأنظار، عقب وصوله مع منتخب الملاكمة إلى مطار العاصمة النمساوية فيينا في الطريق للمشاركة ببطولة دولية في العاصمة المجرية بودابست.

وأشارت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) الإيرانية إلى أن كاهراري ربما ترك الفريق من أجل طلب حق اللجوء السياسي في النمسا.

وأبلغ مدربو الفريق ومسؤولو الاتحاد الإيراني للملاكمة الأمر للسفارة الإيرانية في فيينا، للبحث عن كاهراري، ولكن كل محاولات البحث ما زالت بلا جدوى.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني للعبة حسين سري، في تصريحات إلى (إسنا) أمس «أتمنى أن يتخذ كاهراري القرار الصائب».