تتويج آل عباس بكأس الإسكواش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توج لاعب الاتفاق ياسر آل عباس بكأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 15 عاما، في ختام البطولة التي جرت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الحالي بمشاركة 10 أندية.
وسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش سامر الخطيب اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية.
وحل ثانيا لاعب نادي حراء سالم المولد، حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما حل ثالثا لاعب محمد آل نصفان، وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وجاء رابعا لاعب حراء منصور المولد، وتسلم مكافأة مالية.
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