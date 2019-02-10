ضحايا حريق فلامنجو جميعهم لاعبون شبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو

كشفت قائمة أسماء الضحايا في واقعة الحريق بنادي فلامنجو البرازيلي، أن جميع الضحايا العشرة من اللاعبين الناشئين بالنادي.كشفت قائمة أسماء الضحايا في واقعة الحريق بنادي فلامنجو البرازيلي، أن جميع الضحايا العشرة من اللاعبين الناشئين بالنادي.كشفت قائمة أسماء الضحايا في واقعة الحريق بنادي فلامنجو البرازيلي، أن جميع الضحايا العشرة من اللاعبين الناشئين بالنادي.

ونشرت وكالة الأنباء البرازيلية القائمة التي أصدرها النادي بأسماء الضحايا العشرة في الحريق، الذي شب أمس الأول بمهجع النوم الخاص بتدريبات فرق الشباب والناشئين بالنادي. وأكدت القائمة والتقرير أن جميع الضحايا من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. وفوجئ الناشئون بالحريق الذي شب خلال نومهم.

وذكرت صحيفة «فوليا دو ساو باولو»، نقلا عن نائب حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو، أن الحريق ربما يكون قد نتج عن ماس كهربائي في نظام تكييف الهواء في المنشأة. وتضم قائمة الضحايا، حارسين و4 مدافعين، ولاعب وسط، و3 مهاجمين.

ويبرز من بين الضحايا، الحارس كريستيان إسميريو، الذي انضم أكثر من مرة لمنتخبي البرازيل للناشئين تحت 15 و17 عاما، كما كان هدفا لعدد من الأندية الأوروبية.