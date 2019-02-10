العثور على هيكل عظمي عمره 400 سنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف هيكل عظمي في قبو في مبنى بمدنية كالمار السويدية أثناء القيام بأعمال ترميم.

وبحسب موقع The Local السويدي، فإن الهيكل العظمي الذي عثر عليه يقدر عمره بـ 400 سنة، وبحسب التحليل العلمي لعلماء الآثار فإنهم يرجحون أن الهيكل العظمي قد عاش في فترة حرب كالمار في القرن الـ 17 ميلادي، وعد الهيكل العظمي المكتشف أثرا تاريخيا وهو تحت حماية الآثار.

يذكر أن حرب كالمار قامت بين السويد والدنمارك، وكانت مدنية كالمار ساحة حرب بين 1611 و1613.

ولا تعد هذه المرة الوحيدة التي يعثر فيها على هيكل عظمي بشري في السويد، ففي عام 2013 عثر على هيكل عظمي يعود إلى جندي محارب يقدر عمره بـ 400 سنة تحت الأرض بالقرب من شاطئ محلي.