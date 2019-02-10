، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على 6 مناطق بينها الرياض ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على 6 مناطق بينها الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-10
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
08:12 AM
سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تُالخليج 365 برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على 6 مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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