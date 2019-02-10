«الأحوال المدنية» تحدد عدة ضوابط لتسجيل الأسماء

جددت الأحوال المدنية، اليوم السبت، توضيحها لضوابط تسجيل الأسماء لديها وفقًا للنظام، مشيرة إلى بعض الممنوعات في الأسماء من الاسم المركب أو المخالف للشريعة.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه لكي تكون الأسماء نظامية يجب اتباع عدة ضوابط وتشمل، أولًا: تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ثانيًا: لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا» أو نحو ذلك.

ثالثًا: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها.

رابعًا: يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول وعبداللات ونحوها.

وكانت الأحوال المدنية ذكرت في وقت سابق، أن أكثر أسماء المواليد الجدد تسجيلًا خلال العام الهجري الماضي 1439هـ، هما «سلمان، ومحمد، وعبد الله، وعبد العزيز، وعلي، وفهد، وسعود، وخالد، وعبد الرحمن، وفيصل» بالنسبة للذكور.

أما أكثر أسماء المواليد من الإناث تسجيلًا فجاءت كالتالي «حور، وكيان، وغنى، وسارة، ونورة، وجود، وسحاب، وترف، وورد، وملك».

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك معايير لاختيار الأسماء، مثل أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب والكلمات التي ليست جزءًا من الاسم.

وكذلك عدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم وعدم تسجيل الأسماء المركبة، أو الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.