تقلبات الطقس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حالة من عدم الاستقرار شهدتها سماء العاصمة المقدسة أمس مع تلبدها بالغيوم، وسط استمرار توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى يوم غد.



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