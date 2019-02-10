بوابة حساب المواطن الرسمية.. اليوم صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ15 رابط التسجيل في البرنامج

بوابة حساب المواطن الرسمية، من المعروف أنه يوم 10 من كل شهر يأتي موعد صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين الذين استوفوا كافة شروط الأهلية والاستحقاق بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن يتم صباح اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 إيداع الدفعة للمواطنين في حساباتهم الخاصة في البنوك، لنتعرف أكثر عن رابط التسجيل المباشر في برنامج حساب المواطن.

صرف دعم حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بالتنويه على أن المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل في البرنامج فليسرعوا على التسجيل قبل أن يأتي ميعاد صرف دفعة 10 فبراير الجاري لأجل الاستفادة من دفعة شهر مارس القادم، فقد أوضح أن التسجيل مازال مستمر، فمن يرغب في التسجيل فعليه التوجه للبوابة الرسمية لحساب المواطن.

والجدير بالذكر أنه يفصلنا على إيداع الدفعة الخامسة عشر في حسابات المستفيدين أقل من 24 ساعة، يذكر أن من يرغب في التسجيل فعليه الدخول أولاً لبوابة حساب المواطن ومن ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال في خانته المخصصة، مع اتباع الخطوات المطلوبة حتي يتم الانتهاء من التسجيل بشكل صحيح.

ومن المعروف أنه من ضمن شروط الأهلية للتسجيل في البرنامج أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أن يكون المستفيد مقيم في المملكة السعودية بشكل دائم، ولا يقيم خارج البلاد أكثر من 90 يوماً، وأن يكون غير مسجل في السجون، كما يشترط معرفة دخل الأسرة وعدد أفرادها وسنهم أذا كانت أكبر أو أصغر من 18 سنة.

رابط بوابة حساب المواطن الرسمية

ويمكن لجميع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي الدخول لرابط بوابة حساب المواطن وأتباع الخطوات اللازمة.