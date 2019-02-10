مايكروسوفت تطرح تحديثاً جديداً لـ سكايب على الويب

: أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لتطبيق “سكايب” على منصة الويب، وفر للمستخدمين ميزة “تعتيم الخلفية” في مكالمات الفيديو، حيث تدعم الميزة الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعي لتطبيق سكايب. ووفقاً لما نشره موقع fonearena الهندي، فستظهر الخلفيات في المكالمات بصورة ضبابية لإبراز وتوضيح صورة المستخدم بشكل أفضل، كما تدعم الميزة الجديدة التبديل من الوضع الضبابي للخلفية بشكل سريع من خلال الضغط على زر الفارة الأيمن، التي تكشف عن إعدادات Skype لتبديل الخلفية من نمط التعتيم إلى النمط التقليدي. فيما تسعى شركة مايكروسوفت من خلال ميزة التعتيم في تطبيق “سكايب” لدعم المستخدم في التركيز على المشاركين في مكالمات الفيديو بشكل أفضل..، حيث تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على إبراز المشاركين في المكالمات مع ميزة التعلم التي تعمل على تحديد وجوه وأيدي وشعر المستخدم بعيداً عن تفاصيل الجهة الخلفية، ومن المنتظر أن تكون الميزة الجديدة متاحة لكافة أجهزة اللاب توب أو الأجهزة المكتبية، حيث تقدم من مايكروسوفت في التحديث الأخير لتطبيق Skype على المتصفح.



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