عودة التيار لمستشفى رنيه بالطائف.. وإرسال فرق صيانة تحسبًا لأي طارئ

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بالطائف، مساء اليوم السبت، ثلاث فرق صيانة، ما زالت تباشر مهامها في مستشفى رنيه العام، وذلك في أعقاب خلل فني أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى لعدة ساعات.

وأوضح عبدالهادي الربيعي، مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن مديرية الشؤون الصحية تلقت من مستشفى رنيه العام الذي يبعد 370 كيلومترًا شمال الطائف، إشارة تفيد بانقطاع التيار الكهربائي، وعليه؛ سارعت المديرية بإرسال فرق طبية احتياطية لدعم المستشفى، وكذلك فريق متخصص في الصيانة.

وأكد الربيعي أنه لا يوجد ما يدعو للقلق؛ إذ تمت الاستعانة بالمولدات الاحتياطية بالمستشفى، وأن مركز الكلى المجاور للمستشفى يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بالانقطاع الذي استمر لعدة ساعات.

وقد وجّه مدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المونس، الذي باشر إجراءات الإصلاح والصيانة في حينها، وجّه بتمركز فرق الصيانة لمدة 24 ساعة بفناء المستشفى تحسبًا لأي طارئ، مطمئنًا الجميع بأن الأمور عادت لطبيعتها بعد انتظام التيار الكهربائي.