بدر بن سلطان يلتقي السفير الأسترالي الجديد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ناقش أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مع السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة رضوان جودت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم خلال اللقاء في جدة تبادل الأحاديث الودية.

ناقش أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مع السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة رضوان جودت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم خلال اللقاء في جدة تبادل الأحاديث الودية.

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