شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور باكستاني لـ«الخليج 365»: مكانة مميزة للأمير محمد بن سلمان رسميا وشعبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد السيناتور الباكستاني الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية في باكستان الدكتور حافظ عبدالكريم، لـ "الخليج 365" قوة العلاقات السعودية - الباكستانية، مبينا أن التعاون الثنائي بين البلدين واضح للجميع بسعي ورغبة القيادة في الرياض وإسلام آباد في تعزيزها على الصعد الإقليمية والدولية.

وثمن عبدالكريم الخطوات الحثيثة التي تتخذها السعودية في تكريس عالمية رسالة الإسلام ونشر قيمه السمحة الداعية إلى التسامح والاعتدال وأيضا لصد الحملات المسعورة التي تحاول النيل من وسطية الإسلام وسماحته ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

كما ثمن عبدالكريم جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن الأمة وميراثها النفيس والغني بالمنافع والفوائد. كما رحب عبدالكريم بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المرتقبة إلى باكستان، وقال «مرحبا بمهندس رؤية المملكة 2030 في بلده الثاني باكستان».

وبين أن ولي العهد لديه مكانة عالية ومنزلة رفيعة يحظى بها في باكستان على المستوى الرسمي والشعبي لما اتخذه من خطوات مستقبلية تضمن الأمن والاستقرار ليس للمنطقة فحسب بل للعالم برمته، لافتا إلى أن زيارته تؤكد على الخطى الواحدة والتوجه الإستراتيجي بين الدولتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.