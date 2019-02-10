شكرا لقرائتكم خبر عن 99 عملية قلب لأطفال المكلا من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مدينة المكلا اليمنية بعد إجرائه 99 عملية جراحية.

وقد أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز في اليوم الأخير 3 عمليات قلب مفتوح و10 عمليات قساطر علاجية، ليبلغ إجمالي العمليات التي أجريت منذ انطلاق الحملة في 2 فبراير الجاري، 26 عملية قلب مفتوح و73 عملية قسطرة علاجية. كما جرى توقيع محضر تسليم معدات وتجهيزات طبية بقيمة بلغت 169.385 ريالا سعوديا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا.

وأوضح المشرف على إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة نايف عسيري أن هذه المنحة تأتي في إطار رغبة المركز في استدامة الخدمات الجراحية المقدمة لدى مؤسسة أمراض القلب الخيرية في المكلا بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرات من الفريق التطوعي إلى الكوادر اليمنية لديها. وأكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب أن هذه الحملة تعد من أكبر وأنجح الحملات التي استضافتها المؤسسة، معبرا عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يقدمون لليمن على كافة الأصعدة ومنها دعم القطاع الطبي في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي نهاية اللقاء تفقد الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة الأطفال الذين تم إجراء عمليات قلبية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وتم تقديم الهدايا لهم لرسم البسمة على وجوههم.