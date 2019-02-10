شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يبحث في نيويورك مواجهة التطرف وتعزيز التعايش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في نيويورك بالسيناتور الأمريكي تيد كروز، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن السيناتور تيد كروز جهود رابطة العالم الإسلامي الدولية في نشر الوعي بقيم الاعتدال والمواجهة العميقة لمفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، مشيداً ببرامج الرابطة الرامية لتعزيز التعايش والوئام في دول التنوع الديني والإثني.

كما استقبل الدكتور محمد العيسى في مقر إقامته بنيويورك السيناتور جوزف ليبرمان الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمواجهة مفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، وسُبل تعزيز قيم الوسطية والتعايش حول العالم، ونشر التسامح والحوار مع كافة الحضارات.

من جانب آخر، استقبل الدكتور محمد العيسى عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي في كاليفورنيا براد شيرمان، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك بحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مع المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف السفير مارك والاس، سُبل مواجهة التشدد والعنف، ومجابهة الأفكار الضالة والمتطرفة، واستعراض مجالات العمل والتعاون المشترك.