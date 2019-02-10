شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يقبّل يد ورأس خطاط المصحف الشريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تفاعل الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وهو يقبّل رأس ويد خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، خلال زيارته أخيراً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، متحدثاً معه بقوله: «أعطنا يدك التي تخط المصحف الشريف لتقبيلها».

وعلق الكثير من المغردين بإعجاب على تلك الخطوة التي تكرس مدى الأدب والأخلاقيات التي يتمتع بها الشيخ السديس وتقديره لمن يعملون في خدمة كتاب الله عز وجل.

وكان الشيخ السديس زار المجمع بحضور الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم، وقام بجولة على المطبعة والاطلاع على كيفية طباعة المصحف الشريف، وعلى قسم استديوهات التسجيلات لمصحف المدينة النبوية وزيارة ساحة الإنتاج والالتقاء بالعاملين وأخذ صور تذكارية معهم.