شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: 877 طالبة يتدربن على «فنون القتال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) Ab.ziyabi @

لم يتجاوز عدد الطالبات الملتحقات بالألعاب الرياضية في جامعة الطائف 1127 طالبة من أصل 36097 طالبة ما يمثل 3% فقط. وكشفت الجامعة في بيان لها عن التحاق 877 طالبة بلعبة الكاراتيه، ما يمثل 2% من مجموع عدد طالبات الجامعة، فيما بلغ عدد الملتحقات بكرة القدم 104 طالبات بنسبة لا تتجاوز 0.28% وكذلك التنس بنسبة 0.38% بواقع 14 طالبة فقط وفي السلة التحق ما نسبته 0.365% بواقع 132. وأشارت إلى أن عدد الملتحقات في برنامج التغذية يبلغ 550 طالبة وفي برنامج الحمية 360 طالبة وفي العلاج الطبيعي 320 طالبة. وأوضحت وكيلة عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعة الطائف الدكتورة أمل عاشور، بأن الكشف عن هذه الإحصاءات يأتي بعد إعلان جامعة الطائف الأسبوع الماضي عن إطلاق حصص تدريبية في أساسيات الكاراتيه، ودورتين في أساسيات كرتي القدم والسلة، في مبنى الأنشطة (20) بشطر الطالبات. ودعت الجامعة من خلال الإعلان الراغبات في الالتحاق بهذه الحصص والدورات الرياضية إلى إحضار الزي الخاص بالكاراتيه ولباس رياضي مريح لمزاولة رياضتي كرتي القدم والسلة، إضافة إلى الحذاء الرياضي المناسب لكل رياضة ، مشيرة إلى أن أنشطة الرياضة النسائية تهدف إلى بث الروح الرياضية بين طالبات الجامعة، وإتاحة الفرصة لهن للمنافسة الشريفة، وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، وتكوين المنتخبات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية بين طالبات الجامعة والمؤسسات الرياضية الأخرى. لافتة إلى أن عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات تقدم العديد من برامج الأنشطة الرياضية المختلفة والترفيهية، منها البرامج الداخلية لعضوات هيئة تدريس والموظفات، تشمل: برامج وبطولات رياضية متنوعة جماعية وفردية لجميع طالبات ومنسوبات الجامعة، كسباق الجري السنوي وبطولة الشطرنج. وأكدت تنظيم أنشطة رياضية أخرى للطالبات، تضم خماسيات كرة قدم، ودوريا لكرة القدم والطائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج، والتنس الأرضي، وسباق الجري واليوم الرياضي المفتوح، إضافة إلى ندوات ودورات للتوعية الثقافية الرياضية بالإضافة لإقامة برامج لتدريب منتخبات الجامعة الرياضية للمشاركة في المسابقات والبطولات الخارجية، ووحدة للعلاج والتأهيل الرياضي خاصة بجميع منسوبات الجامعة (عضوات هيئة تدريس، موظفات، وطالبات)، موضحة أن المقرات الرياضية في شطر الطالبات تشمل أربع صالات رياضية، وملعبا داخليا، وملعبا خارجيا.

وعن عدد الفرق الرياضية في شطر الطالبات، ذكرت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف، أن العدد يبلغ خمسة فرق لكرة القدم، وستة فرق لكرة السلة، وجميعها تضم طالبات من مختلف الكليات بالجامعة، مشيرة إلى إخضاع المسجلات حديثاً للبرنامجين التدريبيين المختصين بكرتي القدم والسلة وتشكيل فرق جديدة وفقاً لذلك.

وأكدت أن المسجلات في كل رياضة يخضعن لدورات تأسيسية في أساسيات كرة القدم وكرة السلة، وحصص تدريبية في تعليم الكاراتيه بواقع ثلاث حصص أسبوعية لكل مجموعة، مع مدربات مؤهلات من منسوبات النادي الرياضي أو عضوات هيئة تدريس قسم علوم الرياضة.