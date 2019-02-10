شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يرعى ملتقى الطب التجميلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-online

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الثلاثاء القادم، فعاليات ملتقى «الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية» للعام الثالث، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويحظى الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام بمشاركة عدة جهات صحية حكومية متمثلة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أمهر الأطباء والخبراء الصحيين على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة في جوانب التغذية واللياقة وتعزيز الصحة.

يشار إلى أن عدد زوار الملتقى بلغ أكثر من 25 ألف زائر في العام الماضي، في ظل توقعات مرتقبة لوصولهم في العام الحالي إلى أكثر من 40 ألف زائر، ويفتح الملتقى أبوابه على مدى ثلاثة أيام من الساعة الـ11 صباحاً حتى الـ11 مساءً، والدعوة عامة مجانية للجمهور لرفع مستوى الوعي الصحي التثقيفي لدى كافة أفراد المجتمع.