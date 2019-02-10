شكرا لقرائتكم خبر عن بخش: لم نتقشف في صرف «الأدوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

قطع مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش، بعدم صحة اتهام المرضى والمراجعين بوجود «تقشف» في صرف الأدوية في صيدليات المستشفى.

وأكد لـ«الخليج 365» عدم وجود أي نقص في كميات الأدوية، مشيراً إلى وجود بدائل لكل الأدوية والعلاجات ويتم صرف العلاج وفقاً للمادة الفعالة حتى لو اختلف الاسم التجاري للدواء، ولفت إلى أن الآلية الجديدة المتبعة تتيح للمستشفى سرعة توفير الأدوية من الشركات دون تأخير.

وأضاف، انخفضت مواعيد المراجعة في العيادات الخارجية إلى ثلاثة أسابيع والعمل جار ببرامج مختلفة لخفض هذه المدة.

وأشار لدى استقباله أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين بجدة أمس الأول، إلى أن المستشفى أجرى 1897 عملية شهريا، كما أن أكثر من 5100 موظف بينهم 200 استشاري يديرون أعمال المستشفى، ويقدمون خدمات مميزة للمراجعين وفق توجيهات وزارة الصحة ومتابعة صحة جدة.

مطالباً مراجعي الطوارئ من الحالات الباردة والأقل خطورة بمراجعة المراكز الصحية أولاً قبل مراجعة المستشفى الذي يضم 50 سريرا في قسم الطوارئ، إضافة إلى وجود مركز صحي الحمراء الذي يتبع للمستشفى ويعمل على مدار الساعة.

وأوضح بأن المستشفى يقدم خدمات الطب المنزلي لـ500 مريض يقوم فريق طبي بزيارتهم للوقوف على حالاتهم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وزار فريق يضم أكثر من 15 إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام أمس قسم العناية المركزة الجديدة، التي تعمل بأنظمة تقنية متقدمة وأقسام الأشعة، وزاروا المرضى، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات التي يقدمها، والمشروعات القائمة ومنها مركز الأسنان وكذلك العمل مستقبلاً على إنشاء مركز للقلب، ومواقف للمراجعين، ومداخل ومخارج المستشفى.