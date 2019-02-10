شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار مشاريع الدواجن المخالفة في الجموم وأم حبلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

وجه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقه مكة المكرمة إنذارات لعدد من مشاريع الدواجن المخالفة في محافظة الجموم وأم حبلين.

وتمثلت المخالفات في وجود تشققات في أرضية العنبر في إحدى المزارع وعدم وجود محرقة نظامية وحرق المخلفات داخل المشروع بطريقة عشوائية بالإضافة إلى وجود نفايات وبقايا حديد وخشب ومستنقعات داخل أحد المشاريع بجوار بئر مكشوفة ووجود أكوام من مخلفات الردميات.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيان له تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية على مشاريع الدواجن بالمنطقة لتفعيل دور الأمن الوقائي، مؤكدا أن الأمن الحيوي مفاده مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى منع أو الإقلال من فاعلية مسببات الأمراض المختلفة وانتشار العدوى في مناطق تربية الحيوانات والدواجن، وذلك عن طريق بعض الإجراءات الوقائية العملية التي يمكن أن تتبع لتحقيق الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن والتي تهدف إلى منع الأمراض المعدية والوبائية من الوصول إلى قطعان الدواجن في المزرعة.