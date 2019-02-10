شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 4277 بلاغاً بيطرياً الشهر الماضي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-

تلقت الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ في وزارة البيئة والمياه والزراعة 4277 بلاغاً خلال الشهر الماضي، وتوزعت البلاغات والاستفسارات على النفوق والاشتباه بـ 358 بلاغا، والرفق بالحيوان بـ79 بلاغا، والأمراض المشتركة ببلاغين، فيما بلغ عدد الاستفسارات الطبية البيطرية 3817 استفسارا، بالاضافة إلى 21 بلاغاً آخر.

وأكدت الوزارة توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وتنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.