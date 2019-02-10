شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مناطق موعودة بالأمطار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم (الأحد) على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ومكة المكرمة، (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وكذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة 27 درجة مئوية، المدينة المنورة والرياض 24، الدمام 25، جدة والأحساء 27، أبها 22، حائل 15، جازان 33، الطائف 21. وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة.
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