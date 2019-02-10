شكرا لقرائتكم خبر عن «ربوعة» تروي استشهاد زوجها في «على حافة الرثاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

روت ربوعة علي غليس «زوجة أحد شهداء الحد الجنوبي» تجربتها إثر استشهاد زوجها، وقدمت الدعم والتعزيز لزوجات وأبناء المرابطين على الحد الجنوبي، وأهدت كتابها «على حافة الرثاء» لحاضرات الملتقى الترفيهي الأول لأسر المرابطين الذي انطلقت فعالياته أمس الأول (الجمعة) بمحافظة صبيا، الذي يعتبر إحدى مبادرات «رباط الشرف» لرعاية أسر المرابطين، وذلك برعاية من نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحضور محافظ صبيا منصور الداود.

وشهد الملتقى تفاعل الحاضرات وأبنائهن مع الأهازيج الوطنية.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بمحافظة صبيا حنان الحازمي أن هذه المبادرة تجسد تلاحم أبناء وبنات المنطقة مع إخوانهم المرابطين على الحدود، مشيرة إلى توجيه جميع إدارات التعليم بجعل أبناء وبنات المرابطين أصحاب أولوية في كل ما يخص مجال التعليم، وتسهيل كافة إجراءاتهم وتلبية حاجاتهم ومتابعة كافة أمورهم التعليمية وتخصيص مكتب «وفاء» لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وأضافت أن هذا التكاتف والاهتمام بأسر المرابطين هو الداعم الأول لكل جندي على الحدود.