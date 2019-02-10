شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يوجه بمعالجة المواقع المتضررة من الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تابع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة، ووجه كافة الجهات المعنية ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

ونتج عن الأمطار التي هطلت بغزارة على محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص، إغلاق بعض الطرق واحتجازات، وباشرت فرق الدفاع المدني بلاغات عدة كتماسات كهربائية واحتجاز لمركبات وتضرر منازل، إذ تم إنقاذ (111) شخصا بصحة جيدة، وانتشال جثة مواطن يبلغ من العمر65 عاما متوفيا عن طريق فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن، وما زالت فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا، وتم إخلاء (14) أسرة وإيواؤهم بالشقق المفروشة بمحافظة ينبع.