شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يتفقد محافظتي رفحاء والعويقيلة.. الإثنين القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء) يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الإثنين القادم، بزيارة تفقدية لمحافظتي رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها. ويستهل الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات وتدشين عدد من المشروعات التنموية. وسيلتقي الأمير فيصل بن خالد المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم التي توليها القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز. وتأتي الزيارة التفقدية ضمن حرص أمير الشمالية للوقوف على حاجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الإثنين القادم، بزيارة تفقدية لمحافظتي رفحاء والعويقيلة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها. ويستهل الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات وتدشين عدد من المشروعات التنموية. وسيلتقي الأمير فيصل بن خالد المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم التي توليها القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز. وتأتي الزيارة التفقدية ضمن حرص أمير الشمالية للوقوف على حاجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

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