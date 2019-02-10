شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.2 مليون معتمر وإصدار 3.6 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3,683,961 تأشيرة عمرة، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 3,244,785 معتمرًا حتى 2 جمادى الآخرة الجاري .

ويتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرًا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و 142,464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,788,652 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، بينهم 2,880,635 معتمرًا عبر المنافذ الجوية و 339,313 عن طريق المنافذ البرية و 24,837معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وجاءت أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 819,119، تليها إندونيسيا 534,137، بعدها الهند 358,231، ثم اليمن 181,737، وماليزيا خامسا 176,661 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: مصر 165,553، تركيا 131,812، الجزائر 111,666، الأردن 91,854، بنجلاديش 80,550معتمرا.