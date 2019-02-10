شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الخفجي يبحث أسباب تأخير إنجاز المركز الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس البلدي بمحافظة الخفجي مشروع استكمال المركز الحضاري وبحث أسباب تأخير إنجاز المشروع، وأوصى المجلس بسرعة إنهاء إجراءات وتأثيث القاعات وتوفير جميع المتطلبات.

جاء ذلك في جلسة المجلس السابعة والعشرين والتي تضمنت عددا من المواضيع المدرجة على قائمة جدول الأعمال المدرجة، وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة الخفجي مؤنس الشمري أن الاجتماع نتج عنه إصدار قرارات وتوصيات بشأن ما تمت مناقشته من بنود في الاجتماع، كما ناقش المجلس اعتماد إنشاء دوار عند بوابة إسكان قوى الأمن الداخلي تقاطع شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع شارع الملك سعود، لتسهيل حركة المركبات والحفاظ على السلامة المرورية.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة الخفجي أن المجلس اعتمد إنشاء دوار تقاطع الشارع المؤدي إلى مبنى كلية البنات الجديد بجوار المعالجة الثلاثية مع شارع الأمير سلطان، من أجل تهيئة وضع التقاطع عند استكمال مشروع السفلتة، واستعدادا لافتتاح مبنى الكلية الجديد لتيسير حركة المركبات في هذا الموقع الحيوي.

مضيفا أن المجلس اعتمد إعادة تأهيل وتجميل دوار الساعة لاستيعاب الحركة المرورية الملحوظة في هذا الميدان الهام، في حين أقر المجلس مشروع الدراسات والاستشارات وإعداد المخططات اللازمة لمشروع تصريف مياه الأمطار لمدينة الخفجي وبعض المواقع في مركز السفانية، إلى جانب مناقشة وضع مبنى المجلس البلدي الجديد ومطالبة البلدية بسرعة إنجازه وتهيئته بجميع المستلزمات لانتقال المجلس إليه، وفي ختام الاجتماع تم الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال وإنجازات المجلس البلدي وتم اعتماد رفعه للوزارة.