شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم الإسلامي» تبحث التعايش العالمي مع نواب أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في نيويورك، بالسيناتور الأمريكي تيد كروز، وذلك ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد ثمّن السيناتور تيد كروز جهود رابطة العالم الإسلامي الدولية في نشر الوعي بقيم الاعتدال والمواجهة العميقة لمفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، مشيداً ببرامج الرابطة الرامية لتعزيز التعايش والوئام في دول التنوع الديني والإثني.

كما استقبل د. محمد العيسى في مقر إقامته بنيويورك الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ السيناتور جوزف ليبرمان، حيث تم بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمواجهة مفاهيم التطرف العنيف والإرهاب، وسُبل تعزيز قيم الوسطية والتعايش حول العالم، ونشر التسامح والحوار مع كافة الحضارات.

إلى ذلك استقبل د. محمد العيسى، عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي في كاليفورنيا براد شيرمان، حيث جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.