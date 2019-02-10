شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يلتقي السفير الأسترالي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في جدة، السفير الأسترالي الجديد لدى المملكة رضوان جودت. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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