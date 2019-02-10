شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يتفقد رفحاء والعويقيلة والان نبدء بالتفاصيل
ويستهل سموه الزيارة بجولة تفقدية على مقر المحافظات، وتدشين عدد من المشروعات التنموية. ويلتقي سموه بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظات في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
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