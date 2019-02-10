شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يوجه بمعالجة أضرار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة، حيث وجه سموه الجهات المعنية ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وتلقت فرق الدفاع المدني بالمنطقة عدة بلاغات بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص، منها احتجازات بسبب إغلاق بعض الطرق، حيث تم إنقاذ 111 شخصا، حالتهم الصحية جيدة ولله الحمد، وجرى انتشال جثة مواطن يبلغ 65 عاما، بمشاركة طيران الأمن، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم في بعض الشقق المفروشة بمحافظة ينبع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي «فضلا» غرب محافظة العلا.