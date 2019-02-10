شكرا لقرائتكم خبر عن 88 طفلا وطفلة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان بن سلمان القرآنية للمعاقين والان نبدء بالتفاصيل

تحفيز الناشئة على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وإجادة تلاوته

اعلان النتائج النهائية للبنين الليلة .. والبنات مساء غد

انطلقت امس السبت منافسات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، التي خصص اليوم الأول منها للبنين، ويتنافس فيها 44 متسابقاً من داخل المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في أربعة فروع.

واستمعت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي محمد عطيف رئيساً للجنة، وأحمد سعد المريشد، وأحمد محسن العبيدي، للمشاركين في فروع ومستويات الجائزة، والذين يمثلون إدارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليج العربية.

وستعلن النتائج النهائية مساء اليوم الأحد خلال الحفل الختامي للجائزة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وبحضور عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وذلك بمقر جمعية الأطفال المعوقين في الرياض.

وتبدأ صباح اليوم الأحد منافسات المتسابقات، بمشاركة 44 طفلة في الفروع الأربعة، فيما ستعلن مساء غد الاثنين النتائج خلال الحفل الختامي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن المسابقة حفزت الناشئة من البنين والبنات على الإقبال على القرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه، وارتفاع مستوى الحفظ لدى الطلاب في الفروع، وتحسن الأداء في قراءات كثير من المشاركين، وأشاد السبيهين بالمستوى الجيد للأطفال خلال اليوم الأول للمسابقة، موكداً أن ذلك أمر إيجابي يؤكد قوة المنافسة في المسابقة وتنافس الأطفال فيما بينهم لنيل الجائزة التي باتت محط أنظار الجميع.