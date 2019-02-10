شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لقادة المدارس بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق غدا دورة تدريبية بعنوان «معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP» التي تستهدف قادة مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام، وذلك بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس «تواصل» لمدة ثلاثة أيام في ثانوية الملك عبدالله بالدمام.

وقال مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني إنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وتنميته وامتداداً للشراكة المجمعية بين مكتب شرق الدمام ولجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الجامعيين والنزهة والفردوس وهجر «تواصل» ينفذ برنامج تدريبي تقييمي لقادة المدارس في القطاع وفق وجهة نظر الفريق الفني لبرنامج دعم التطوير التربوي العالمي ERSP يتعرف من خلاله قائد المدرسة على أدواره في قيادة المدرسة في ستة مجالات رئيسية، ويتضمن في نهاية كل مجال تقييما ذاتيا لمستوى الأداء القيادي متدرجاً من المستوى الأول حتى المستوى الرابع (متقدم).

وأضاف الزهراني إن البرنامج يهدف إلى إيجاد رؤية مشتركة للقيادة من أهداف البرنامج الرئيسية بالإضافة إلى تحديد الممارسات القيادية الفاعلة وفق منهجية ERSP، وكذلك توجيه عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وتحديد مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتيا، وشكر لجنة التنمية لأحياء الجامعيين وما جاورها «تواصل» على هذه الدورة الثرية للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت الدورة السابقة للمعلمين المتميزين على مستوى القطاع.